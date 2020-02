Linke kritisieren Schneggs Regierungsstil 

An der Debatte seien alle Parteien vertreten gewesen, die grundlegende Diskussion habe stattgefunden. «Ich habe den Eindruck, dass bewusst übersehen wird, dass sich der Verordnungsentwurf nicht auf das Sozialhilfegesetz, sondern auf das Asylsozialhilfegesetz bezieht», sagt Giebel.

Staatsrechtlich korrekt

«Rein aus staatsrechtlicher Sicht» gibt Thomas Gächter, Professor für Staatsrecht an der Universität Zürich, Schnegg recht:Das Gesetz ermächtigte den Regierungsrat, die Bemessung der wirtschaftlichen Hilfe zu konkretisieren.Die kritisierte Verordnung nehme nun diese Konkretisierung vor, so Gächter. «Insofern ist das Argument, dass mit der Verordnung das Gesetz geändert wird, nicht korrekt.»

Inhaltlich sei die Kritik aber nachvollziehbar, so Gächter.«Das Berner Stimmvolk hat eine Kürzung der Sozialhilfe abgelehnt; und nun kommt sie trotzdem und noch massiverfür eine bestimmte Personengruppe.»

Was Verordnungen dürfen

Zum Verhältnis von Gesetzen und Verordnungen gilt der Grundsatz: Das Parlament erarbeitet zu einem bestimmten Sachbereich ein Gesetz, während die Regierung in einer dazugehörigen Verordnung die Rechte und Pflichten, die das Gesetz erwähnt, näher ausführt. Laut Judith Wyttenbach, Professorin für Staatsrecht an der Universität Bern, können in der Verordnung auch Fragen geregelt werden, die das Gesetz selber nicht beantwortet, sondern ausdrücklich der Regelung durch den Regierungsrat überlässt.

Was darf alles mit Verordnungen geregelt werden? Die Regierung müsse sichstets an «jenen Rahmen halten, den das Gesetz ihr vorgibt», sagt Wyttenbach. Zwingend ins Gesetz müssen laut Kantonsverfassung alle «grundlegenden und wichtigen Rechtssätze», aber auch Bestimmungen über «Zweck, Art und Rahmen von bedeutenden kantonalen Leistungen». Ob der Grundbedarf von vorläufig Aufgenommenen nicht auch zu diesen Leistungen gehört, bleibt eine offene Frage.

Entscheiden die Gerichte?

Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Fragen dereinst die Gerichte beschäftigen wird. Betroffene könnten Beschwerde einreichen und beanstanden, dass sich die Verordnung nicht ans Gesetz hält. Ein Gericht müsste dies dann prüfen. Eine neue Verordnungsbestimmung kann auch unabhängig von einem individuellen Beschwerdeverfahren direkt vorBundesgericht angefochten werden. Was die Sozialhilfe betrifft, fährt das Bundesgericht allerdings eine restriktive Linie.