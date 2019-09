Lieber Poesie statt Pizza

Die Nachricht, dass das Berner Kornhauscafé durch eine Pizzeria ersetzt werden soll, kommt im Berner Stadtrat nicht gut an. Pizzas gebe es nun wirklich schon in vielen Lokalen, sagt Stadtrat Manuel C. Widmer (GFL) und spricht von einer «Verarmung des Gastrokultur». Es sei schade, wenn hauptsächlich nur noch Pizza, Hamburger und Kebab auf den Speisekarten der Restaurants in der Berner Innenstadt zu finden seien.