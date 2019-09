Lernen vom autistischen Gspänli

Die Kinder wollen nicht zu «denen» gehören. Und die Eltern wollen nicht, dass ihren Kindern «ein Stempel aufgedrückt» wird. Gemessen an ihren Möglichkeiten machen integrierte Kinder in der Volksschule genauso Fortschritte wie jedes andere Kind. Laut Studien entwickeln sie sich oft besser als in der Sonderschule. Von durchmischten Klassen profitieren alle. Kinder, denen es leichter fällt, helfen ganz selbstverständlich den andere. Dass diese Kinder irgendwie anders seien, ist für die allermeisten nebensächlich. Manche profitieren gar vom Gruppenunterricht mit dem Heilpädagogen – manchmal kann er die Rechnungen besser erklären als die Klassenlehrerin.

Nach wie vor soll die Schule den Nachwuchs auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten. Und zwar möglichst nach den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes. Darum investieren Gemeinden viel Geld in die IT-Infrastruktur der Schule. Doch der Arbeitsmarkt verändert sich gerade stark. In Zukunft werden Fleiss und Wissen nicht mehr gefragt sein. Viel wichtiger werden Empathie und Kreativität sein. Das lernen Kinder am besten im Umgang mit Klassenkameraden, die anders sind, als sie selber.

Man muss ehrlich sein: Für die Schule ist schon die normale Heterogenität der Klassen eine Herausforderung, mit sehr unterschiedlich begabten Kindern aus aller Welt. Deshalb neigt das heutige System immer noch dazu, alle Kinder ins gleiche Korsett zu pressen. Bildungsforscher fordern aber mehr denn je, die Schule solle Individualität und Autonomie der Kinder ausbilden. Nur so kämen sie in einer Zukunft klar, von der wir nur wenig wissen. Unsere Volksschule hat so gesehen noch einen weiten Weg vor sich.