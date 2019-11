Lehrer fordern per Petition Notebooks mit Microsoft-Software

Arbeitsblätter, Notentabellen, Berichte – alltägliche administrative Arbeiten von Stadtberner Lehrpersonen funktionieren seit Monaten nur harzig. In den Schulzimmern verkehrte sich die Freude über die diesen Herbst verteilten neuen iPads schnell in Frust. Erst kürzlich verbreitete das Schulamt Durchhalteparolen. Man gehe den Problemen mit den Tablets und der Informatikplattform mit Hochdruck nach (Lesen Sie hier, wie die Ära ohne Microsoft in den Schulen mit Pannen beginnt).