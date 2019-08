Lava und Mückenplage: Warum ein Berner das Extreme sucht

Der Startschuss der internationalen Anyui-Expedition in den Nordosten Russlands fällt Mitte August. Es handelt sich um eine Forschungsreise unter Extrembedingungen. Am schlimmsten sind laut dem Berner Verleger Men Haupt die Mücken. «In der Suppe schwimmen locker vierzig Mücken, wenn man nicht aufpasst.» Selbst Rauch nütze bei einer solch hohen Anzahl an Viechern nichts. Auch die Temperaturen sind eine Herausforderung. Während es am Tag bis zu 35 Grad aufheizt, kann es in der Nacht auf minus zehn Grad abkühlen. «Unter solchen Bedingung zu arbeiten, wird nicht einfach», sagt Haupt. Infrastruktur sucht man in der unbewohnten Region vergeblich. So muss das Forscherteam auf einen russischen Militärhubschrauber zurückgreifen, um bis zum Lavastrom, den sie untersuchen wollen, vorzudringen. Kontakt zur Aussenwelt kann im besten Fall über ein Satellitentelefon her­gestellt werden. Respekt hat der Verleger aber in erster Linie vor dem Unvorhersehbaren. Denn: «In Russland kann immer etwas schiefgehen», weiss Haupt.