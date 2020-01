«Ernüchternd», «alarmierend» sei das Französischniveau an Berner Schulen. Der Verein Bern bilingue, der sich für die Zweisprachigkeit im Kanton einsetzt, hat darum einen Strauss an Forderungen an die Bildungs- und Kulturdirektion gerichtet: Analog zum Lehrerberufsverband Bildung Bern spricht er sich für alternative Lehrmittel zu «Mille feuilles» und «Clin d’œil» aus. Zudem müsse der Speziallehrplan, auf welchem diese basierten, auf den Lehrplan 21 abgestimmt werden.