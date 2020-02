Lauperswil verwechselte Ja- und Nein-Stimmen zum Transitplatz

Der Kanton Bern muss das Abstimmungsresultat zum Transitplatz Wileroltigen geringfügig korrigieren. Denn die Gemeinde Lauperswil im Emmental hat die Ja- und Nein-Stimmen verwechselt.

Gemeindeschreiber Jürg Sterchi bestätigte am Montag einen Bericht auf dem Online-Portal der «Berner Zeitung». In Wirklichkeit sagten in Lauperswil 410 Stimmende Nein zum Transitplatz für Fahrende, nur 206 legten ein Ja in die Urne.

Der Stimmausschuss hatte genau das umgekehrte Resultat an die Zentrale in Bern weitergeleitet. Dem Gremium sei ein Flüchtigkeitsfehler unterlaufen, sagte Sterchi. Inzwischen habe er die Korrektur über das Regierungsstatthalteramt an die Staatskanzlei gemeldet.