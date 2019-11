«Aufgetischt»: Langes Anstehen bei der deutschen Kette

Das Restaurant Vapiano im Berner Post-Parc wurde 2016 eröffnet. Damit kam eine Restaurantkette nach Bern, deren Geschichte 2002 in Hamburg begonnen hatte. Dies mit einem Konzept, das seinesgleichen suchte: Pizza, Pasta, Risotto und Salate – alles frisch zubereitet in einer offenen Küche. Das Zielpublikum: gestresste Stadtmenschen, die mehr wollen als herkömmlichen Fast Food. Die Idee kam an, schon bald folgte die Expansion ins Ausland. Doch in den letzten Jahren geriet die Restaurantkette immer wieder in die Schlagzeilen: zu lange Wartezeiten, finanzielle Pro­bleme, schlecht bezahlte Mitarbeitende und ein Lebens­mittelskandal in Deutschland.