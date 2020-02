Langenthal und Obersteckholz können fusionieren

Im Oberaargau kommt es zu einer Gemeindefusion: Obersteckholz schliesst sich per 1. Januar 2021 der Stadt Langenthal an. Die Stimmberechtigten beider Gemeinden gaben am Wochenende ihr Ja-Wort.

In Langenthal stimmten rund 94 Prozent dem Fusionsvertrag und dem Fusionsreglement zu. In Obersteckholz lagen die Zustimmungswerte bei über 92 Prozent. Die Stimmbeteiligung betrug in Langenthal 45,5 Prozent, im kleineren Obersteckholz 66,8 Prozent.

Über die Fusion wird seit zehn Jahren gesprochen. Eine Knacknuss stellte lange Zeit die Wasserversorgung dar. Inzwischen konnte dieser Punkt bereinigt werden. Die Fusion wird nun auf 1. Januar 2021 umgesetzt. Ab diesem Zeitpunkt umfasst die Stadt Langenthal zusätzlich den Ortsteil Obersteckholz mit rund 450 Einwohnern.