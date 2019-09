Kunstmuseum will Geldgeber von Luxuslösung überzeugen

Es ist eine lange Geschichte, die vielleicht doch irgendwann zu einem guten Ende kommt: die Erweiterung des Berner Kunstmuseums. Am Dienstag hat die Museumsleitung die nächsten Schritte vorgestellt, wie es mit der Planung weitergehen soll. Die Museumsleitung hätte gerne einen Neubau an der Hodlerstrasse anstelle des Atelier-5-Baus. Das sagte Jonathan Gimmel, Präsident der Dachstiftung Kunstmuseum/Zentrum Paul Klee an der Infoveranstaltung am Dienstagabend.