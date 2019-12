Kunst zum Abreissen

Heute sind Bilder unser geistiges Grundnahrungsmittel, im öffentlichen Raum kämpfen Plakate mit allen visuellen Tricks um unsere Aufmerksamkeit. So wurde in Bern dieses Jahr ein Dalmatiner zum grossen Diktator: Das Stadttheater setzt in seiner aktuellen Kampagne auf Hunde. So einfach, so wirkungsvoll. Die Dampfzentrale hingegen rief für ihr Festival Tanz in Bern auf zum Vandalismus: Mit dem Fingernagel konnten die Passanten ihre Spuren auf einer grauen Fläche hinterlassen. Und den musikalischen Berner Untergrund geprägt haben auch die detailverliebten, handgezeichneten Plakatserien zur elektronischen Partyreihe Midilux des Berner Grafikers Florian Waber. Die Plakatkunst hat in Bern Tradition, schliesslich hat die Stadt mit Dirk Bonsma, Claude Kuhn, dem Büro Destruct oder Blackyard international bekannte Grafiker und Plakatgestalter hervorgebracht.

Zu starr, zu teuer

Doch wie steht es eigentlich um diese Tradition? Denn eines ist sicher: Das Plakat hat als Leitmedium an Bedeutung verloren. Zu starr, zu wenig Reichweite und vor allem: zu teuer. Gemeint ist dabei natürlich vor allem der Bereich der Warenwerbung. Doch was ist mit dem Kultur- und Veranstaltungsplakat? Laufen digitale Werbung und Social Media auch ihm den Rang ab? Vollgepflasterte Kulturplakatwände sind in Bern jedenfalls zur Seltenheit geworden.

Einer, der es wissen muss, ist Christian Jundt von Passive Attack. Die Berner Firma bringt seit über 20 Jahren Kulturwerbung in den öffentlichen Raum. In den 90er-Jahren bedeutete das vor allem wildes Plakatieren auf Häuserwänden, Metallflächen, Bushäuschen – und immer wieder Schwierigkeiten mit der Gewerbepolizei. Passive Attack war Teil des kulturellen Undergrounds. Heute hat sich der Betrieb professionalisiert, plakatiert wird nur überwiegend auf den städtischen Kultursäulen und bewilligten Flächen.

«Ich glaube festdaran, dass ein gutes Plakat Menschen an ein Konzert lockt, aber vielleichttäusche ich mich.»Kathy Flück, Bookerin im Dachstock der Reitschule

«Früher haben die Veranstalter wirklich noch für jedes Konzert ein Plakat gemacht», erinnert sich Jundt. Dann kam das Internet. Und damit der totale Einbruch? «Keineswegs», sagt Jundt. Die Aufträge der alternativen Szene wie des Dachstocks seien zwar zurückgegangen, gleichzeitig hätten aber die etablierteren Institutionen angefangen, Passive Attack zu beauftragen. Und auch nach dem Aufkommen von Social Media war das Angebot von Passive Attack weiterhin gefragt. «Das war kein Entweder-oder, das hat sich ergänzt.» Und heute? «Gibt es bereits eine Gegenbewegung zu Social Media, viele junge Veranstalter drucken wieder Plakate mit hohem künstlerischem Anspruch, sie setzen auf Qualität statt Quantität», so Jundt.

Dokumentiert ist in der Schweiz vor allem die Geschichte des Musikplakats. Ihren Boom erlebte die Plakatkultur hier, als in den 1970er-Jahren das grosse Popgeschäft kam, mit einem Mann namens Claude Nobs, der in einem verschlafenen Örtchen am Genfersee 1967 ein Festival ins Leben rief: das Montreux Jazz Festival. Für seine Plakate beauftragte er Milton Glaser, Niki de Saint Phalle oder Keith Haring. Das Plakat entwickelte sich zur eigenen Kunstform, zur Kultur in der Kultur. Davon zeugt auch die Plakatsammlung des Museums für Gestaltung Zürich oder der Basler Schule für Gestaltung.