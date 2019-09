«Kulinata» speckt ab

Am Samstag, dem 21. September, geht in Bern zum zweiten Mal die Kulinata über die Bühne, Berns Festival für nachhaltiges Essen. Am von der Stadt Bern ins Leben gerufene Festival nehmen 44 Veranstalterinnen und Veranstalter teil.

Auf dem Bahnhofplatz und im Berner Generationenhaus widmen sich Gastronomiebetriebe, Vereine, Kleinunternehmen und Produzenten der Verbindung von Genuss, Geschmack und Nachhaltigkeit, wie die Berner Stadtverwaltung am Freitag mitteilte. «Der sorgfältige Umgang mit dem, was wir essen und trinken, und der Genuss mit allen Sinnen stehen im Zentrum.»