Kühne Fusionsskizze aus dem Hochhaus

Gehören Bolligen, Bremgarten, Frauenkappelen, Kehrsatz und Ostermundigen bald zur Stadt Bern? Diese sechs Gemeinden gaben am Mittwoch bekannt, dass sie eine Machbarkeitsstudie über die Fusion erstellen lassen wollen. Die Studie soll im Januar 2020 vorliegen. Auf ihrer Grundlage sollen die Ortschaften entscheiden, ob sich eine vertiefte Zusammenarbeit aufdrängt oder ob sie miteinander in Fusionsverhandlungen treten. «Kooperation Bern» lautet der offizielle Name des Projekts. Den Startschuss gaben Vertreter der sechs Gemeinden am Mittwoch mit einem Treffen auf dem Dach des höchsten Gebäudes der Region, dem sogenannten Swisscom-Tower an der Grenze von Bern zu Ostermundigen.