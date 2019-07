Kriminalität auf Schützenmatte hat zugenommen

Stadt gibt sich dialogbereit

Dass sich die Sicherheitslage auf der Schütz in den letzten Monaten deutlich verschlechtert hat, gibt auch der Gemeinderat zu. «Die Analyse der Reitschule über die Probleme deckt sich weitgehend mit jener der Stadtbehörden», schreibt Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) in einer Stellungnahme auf den Brief. Daher seien diverse Anliegen der Reitschule «nachvollzieh- und diskutierbar». Für den Stadtpräsidenten zeigt der Brief, «dass die Reitschule bereit ist, ihren Teil der Verantwortung zu übernehmen». Die Stadt sei ihrerseits bereit, das Gesprächsangebot anzunehmen, und bestrebt, «mit der Reitschule einen umfassenden, konstruktiven und ergebnisoffenen Dialog in Gang zu setzen».

Was die Polizeieinsätze angeht, bleibt von Graffenried jedoch hart: «Aus Gründen des Schutzes der sich im Raum Schützenmatte aufhaltenden Jugendlichen ist ein entschiedenes, auch polizeiliches Vorgehen gegen den Drogenhandel erforderlich.» Eine Verbesserung der Sicherheitslage erhofft sich die Stadt weiterhin von einer Aufwertung der Schützenmatte und der Eröffnung des Jugendclubs auf der Grossen Schanze.

Von der Aufhebung der Parkplätze und der Aufwertung des Platzes hatten sich nicht nur Stadt und Gemeinderat eine Verbesserung der Sicherheitslage erhofft. Aus Sicht der Reitschule ist jedoch eher das Gegenteil eingetroffen: «Insbesondere wurde das Areal durch die Aufhebung des Parkplatzes deutlich weitläufiger, was es schwieriger macht, die Situation im Areal als Ganzes im Blick zu behalten», schreibt die Mediengruppe.

Auf die Frage, wie Prävention konkret aussehen könnte, kommt die Antwort, dass die Stadt beispielsweise jedem Betrieb, der an die Schützenmatte angrenzt, «eine 80-Prozent-Stelle» zusprechen könnte, «die sich ausschliesslich um die sozialen Phänomene im gemeinsamen Areal kümmert». Die Forderung nach sozialer Arbeit statt Polizei kommt auch beim Verein Platzkultur, der mit der Belebung der autofreien Schützenmatte beauftragt ist, gut an. «Wir unterstützen die Forderung der Reitschule nach mehr Ressourcen für zusätzliche Stellen für soziale Arbeit», sagt Platzwart Christoph Ris.