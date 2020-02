Krankenkasse setzt auf Dr. med. Whatsapp

«Wenn ich Kopfschmerzen habe und nach den Ursachen google, ist es am Schluss ein Hirntumor.» Das geht nicht nur Lebrecht Gerber, dem Chef des Berner Telemedizin-Anbieters Medi24 so: Die Selbstdiagnose im Internet wirft oft mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Verschiedene Schweizer Krankenversicherer setzen deshalb auf Telemedizin: Ja nach Versicherungsmodell ruft man vor dem Arztbesuch freiwillig oder obligatorisch das medizinische Callcenter an.