Konflikt zwischen Stadt und Gewerbe spitzt sich zu

Der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried will den Dialog mit der Wirtschaft verstärken. Das kündigte er am Dienstag an und reagierte damit auf die Resultate einer Umfrage der gewerbenahen Organisationen Bern City und Fokus Bern.

Mehr als 500 Unternehmen in vier Berner Städten wurden befragt. Dabei wurde teils harsche Kritik an Politik und Behörden laut. Am schlechtesten kam die Stadt Bern weg, wie die Präsidialdirektion in einem Communiqué vom Dienstag einräumt. Sie werde oft nicht als verlässliche Partnerin wahrgenommen.