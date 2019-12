Kommt die Feuerwehr zu spät?

Wenn es brennt, dann muss es bei der Feuerwehr schnell gehen. In maximal zehn Minuten sollen die Einsatzkräfte in der Schweiz vor Ort sein. Dieses Zeitfenster einzuhalten, ist eine Herausforderung und wird in der Stadt Bern nun offenbar durch die zunehmenden Verkehrsberuhigungsmassnahmen erschwert. Dies sagte zumindest Gemeinderat und Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) gestern am Rande einer Medienkonferenz zum neuen Feuerwehrmodell (Text unten): «Die Verkehrsberuhigungsmassnahmen der Stadt führen zu längeren Anfahrtszeiten», so Nause.