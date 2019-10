Das bürgerliche Drama nimmt seinen Lauf

Wenige Stunden nach der Ankündigung von SVP und FDP, dass sie gemeinsam in den zweiten Ständeratswahlgang ziehen, öffnen sich in der bürgerlichen Fassade schon tiefe Risse. SVP-Schwergewicht Adrian Amstutz ruft per Facebook die Basis dazu auf, am 17. November nur den eigenen Kandidaten, also Werner Salzmann, auf den Zettel zu schreiben, nicht aber Christa Markwalder von der FDP.