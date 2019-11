Es braucht schon rhetorisches Geschick, um den neuen Leistungsvertrag zwischen Stadt und Reitschule als sicherheitspolitische «Verbesserung» zu verkaufen, wie das die Berner Stadtregierung am Donnerstag tat. Die einzig nennenswerte Änderung besteht in einer sanften Kontrolle der Vorstrafen der Sicherheitsdienstmitarbeiter («Wellness-Team») durch einen von Stadt und Reitschule gemeinsam bestimmten Anwalt. Wer in diesem Mechanismus Schlupflöcher vermutet, liegt wohl nicht ganz falsch.