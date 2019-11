Moderater Vorschlag entlastet Läden

Ladenöffnungszeiten sind seit je ein Kampffeld. Schon in den 1990er-Jahren spannten gewerkschaftliche und kirchliche Kreise zusammen, um den freien Sonntag zu verteidigen, obwohl sie sich bei anderen Themen nicht immer einig sind. Ihr Anliegen verdient nach wie vor Respekt. Der regelmässige Wochenfeiertag ist seit der Sabbatruhe der alten Israeliten eine segensreiche Einrichtung, die nicht leichtfertig weiter demoliert werden sollte. Der freie Tag sollte nicht nur Privilegierten zustehen, die sich die Freizeit mit gediegenem Shopping vertreiben, sondern auch bescheiden entlöhnten Verkaufsmitarbeitern – mehrheitlich weiblichen. Ohnehin taugt Shopping als Lebenssinn nur sehr bedingt. (Lesen Sie hier: So will der Chef von Bern-City weiter für liberalere Öffnungszeiten kämpfen)

Gewerkschaften befürchten nicht grundlos eine Salamitaktik. Denn die Zeiten, in denen Firmenkaderleute an Adventsverkäufen selber hinter der Ladentheke stehen mussten, weil kein Personal verpflichtet werden durfte, liegen zwei Jahrzehnte zurück. Längst sind Adventsverkäufe der Renner bei der Kundschaft – und eine selbstverständlich gewordene Zusatzbelastung fürs Personal.

Bei der Diskussion darf man aber die Gesamtsituation des Detailhandels nicht aus den Augen verlieren: Er wird konkurrenziert durch Internetshops, die Bestellungen rund um die Uhr entgegennehmen – und rasch ausliefern. Wahrscheinlich wäre es darum taktisch klug, die zusätzliche Stunde am Samstag zu gewähren, um so Druck vom Sonntag wegzunehmen. Die beabsichtigte Lockerung erscheint trotz Bedenken als moderat. In anderen Städten funktioniert dies bestens. Etwas mehr Führungskraft wäre dem Regierungsrat daher gut angestanden.