Neustart ohne Grössenwahn auf dem Belpmoos

Vierzehn Monate nach der Pleite von Skywork versucht nun eine neue Berner Airline ihr Glück im Belpmoos. Neue Hoffnung, neues Logo, neuer Businessplan, so könnte man das Vorhaben zusammenfassen. Kaum eine andere Branche zieht so viel Interesse und so viele Glücksritter an wie die Luftfahrt. Verständlich, dass sich der eine oder die andere nun an den Kopf greift: Weshalb sollte nun Flybair schaffen, was allen anderen Airlines versagt blieb?