Kommen jetzt die Fast-Food-Ketten?

Die nötigen Sanierungsarbeiten würden grosse Investitionen erfordern. Die aus aktuell 16 Parteien bestehende Eigentümerstruktur habe sich aber als zu schwerfällig erwiesen, um diese in Angriff zu nehmen.

Käufer aus Zug

Aus diesem Grund sah sich Christian Gfeller, Betreiber der drei Restaurants, gezwungen, die Liegenschaften zu verkaufen, wie er schreibt. Mit der Firma PSP Swiss Property mit Sitz in Zug ist bereits ein Käufer gefunden. Die Firma gehört zu den grössten Immobilienunternehmen der Schweiz.

Sie übernimmt die Gebäude am Bärenplatz rückwirkend auf den 1. Januar 2019. «Die neuen Besitzer haben uns angeboten, die Gastronomie am Bärenplatz weiterzuführen», so Gfeller. Man habe sich aber entschieden, die Restaurants zu schliessen.

Fast Food Kette unrealistisch

Dennoch wird es wohl nicht zu einem Ende der Gastronomie am Bärenplatz kommen. Das detaillierte Nutzungskonzept der Zuger Firma ist noch nicht spruchreif. Das Parterre der Liegenschaft bezeichnet die PSP im Portfolio auf ihrer Webseite aber als «Häuser mit Gastronomieflächen im Erdgeschoss». «Wir befinden uns momentan in der Planungsphase», sagt Vasco Cecchini, Medienverantwortlicher der Firma. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Frühling 2020 beginnen und Mitte 2021 abgeschlossen sein. Während eineinhalb Jahren werden die Gebäude totalsaniert. Die Aussenfassade soll sich dabei aber nicht gross ändern. «Es wird kein Glaspalast werden», beruhigt Cecchini.

Wer nun aber im Erdgeschoss ab 2021 brutzeln und garen darf, sei noch unklar. «Wie immer wird es eine Ausschreibung geben, auf welche sich potentielle Kandidaten bewerben können», so Cecchini. Kommt also bald Mac Donalds? Cecchini winkt ab: «Die Chance, dass eine Fast Food Kette das Rennen macht, ist sehr klein.» Die Zuger Firma sei sich der Lage und der Bedeutung der Liegenschaft bewusst und wolle daher einen Gastobetrieb an Land ziehen, der «passt und Sinn macht.»

Eine Geschichte geht zu Ende

Das «Gfeller am Bärenplatz» wurde vor 128 Jahren gegründet und gehörte zu den ältesten Lokalen der Stadt. Ende des 19. Jahrhunderts zog die Familie Gfeller aus dem Emmental nach Bern. Zu Hause in der Küche wurde Nidlechueche hergestellt und verkauft. 1891 eröffnete die Familie an der Gerechtigkeitsgasse die «Küchliwirtschaft Gfeller-Rindlisbacher».