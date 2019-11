Können Siege eigentlich gestohlen werden?

Vielen ist dies nicht bekannt, doch die Regeln für internationale Fussballspiele sind in einem Dokument definiert, das satte 132 Seiten zählt. Trotz dieses Vorschriftenfaibles ist der heutige Fragesteller S.W. auf eine Angelegenheit gestossen, die sich mit dem üppigen Regelwerk in keinster Weise beantworten lässt. Es ist Anfang Oktober, und die Schweiz unterliegt Dänemark mit 0:1. SRF-Kommentator Sascha Ruefer kommt dabei zum Fazit, dass die Dänen den Sieg nicht gestohlen haben. Nun stellt S.W. die Frage in den Raum, ob es denn überhaupt möglich sei, einen Sieg zu stehlen – und falls diese Möglichkeit bestehe, wo dieser aufbewahrt werde.