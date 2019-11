Könizer lehnen Steuererhöhung ab

Der Könizer Gemeinderat ist einmal mehr gescheitert. Die Könizer Stimmberechtigten wollen nicht mehr Steuern zahlen und haben deshalb am Sonntag das Budget 2020 mit mit 8'241 Nein- zu 5'403 Ja-Stimmen abgelehnt. Die Stimmbeteiligung lag bei 51,7 Prozent. Das Budget sah eine Steuererhöhung von 1.49 auf 1.54 Zehntel vor. Damit wäre der Steuerfuss in Köniz gleich hoch wie in der Stadt Bern gewesen. Mit der Steuererhöhung erhoffte sich der Gemeinderat Mehreinnahmen von 3,1 Millionen Franken.