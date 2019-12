Köniz startet mit ungeschöntem Budget ins neue Jahr

Köniz beginnt das nächste Jahr ohne ein rechtsgültiges Budget. Doch die budgetlose Zeit ist kurz und endet schon Mitte Januar. Das Parlament hat am Montagabend das vom Gemeinderat in aller Eile überarbeitete Budget 2020 mit 28 zu 9 Stimmen angenommen. Damit bewilligte es zum achten Mal in Folge ein Budget mit Defizit und zwar von 1,9 Millionen Franken. Eine Erhöhung der Steuern ist darin nicht vorgesehen. Auch auf eine Erhöhung der Liegenschaftssteuern verzichtete das Parlament, obwohl es sie ohne Volksabstimmung hätte beschliessen können.