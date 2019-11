Köniz: Im Dezember ein Budget mit Defizit

Der Könizer Gemeinderat will dem Parlament schon im Dezember ein neues Budget für das kommende Jahr vorlegen, wie die Gemeindepräsidentin Annemarie Berlinger (SP) in einer Medienmitteilung schreibt. Am vergangenen Sonntag hatte die Könizer Stimmbevölkerung das vorgelegte Budget 2020 abgelehnt, weil es eine Steuererhöhung vorgesehen hatte. (Lesen Sie hier, wie das Könizer Stimmvolk der Gemeinde einen Sparauftrag erteilt hat.)