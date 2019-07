Knatsch um Kran am Kornhausplatz

Verhärtete Fronten, Wut und Schadenersatzforderungen. So haben sich das städtische Tiefbauamt und die private Bauherrschaft das nicht vorgestellt, als sie die Sanierung am Kornhausplatz 7 planten. Ab August soll das historische Geschäftsgebäude während zweier Jahre saniert werden. Jene Liegenschaft also, in der etwa die Spaghetti Factory und das Mekong-Beizli sich befinden. Bereits seit letzter Woche sind die Aufbauarbeiten für die Bauinstallationen in der Rathausgasse in Gang. Doch den angrenzenden Geschäften stösst das Projekt sauer auf.