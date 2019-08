Knappe Mehrheit für umstrittene Subventionen

Am wenigsten umstritten ist laut Haas die Erhöhung des Aktienanteils, wobei hier teilweise die alleinige Beschlusskompetenz der Regierung infrage gestellt werde. «Die Beteiligung kommt einem Bekenntnis zum Flughafen und zum Wirtschaftsstandort gleich», sagt er. Weniger klar sei die Sache bei den wiederkehrenden Beiträgen an die Flugsicherung oder an die Infrastruktur.

Und der von grüner Seite vorgebrachte Vorwurf, solche Subventionen widersprächen einer liberalen Staatslogik? Hier werde eine Infrastruktur unterstützt, die verschiedenen Nutzern diene, ähnlich wie ein Bahnhof auch, entgegnet Haas. Ein Problem hätte die FDP dann, wenn einzelne Fluglinien unterstützt werden sollten.

Referendum wahrscheinlich

Von einem Bekenntnis spricht auch Jan Remund, Co-Präsident der Grünen Kanton Bern und Präsident der bernischen Sektion des Verkehrs-Clubs der Schweiz. Allerdings geht es für ihn nicht um ein Bekenntnis zum Flughafen, «sondern darum, wie ernst es eine Partei mit dem Klimaschutz nimmt». Er wisse von Leuten aus dem bürgerlichen Lager, die das Gesetz deshalb ablehnten.

Gelangt das Gesetz über die Beteiligung des Kantons an der Flughafen Bern AG, wie die genaue Bezeichnung lautet, nächsten Frühling tatsächlich in den Grossen Rat, dürfte die zweite Lesung in der Sommersession 2020 stattfinden. Falls der Grosse Rat es verabschiedet, wird sehr wahrscheinlich das Referendum ergriffen. Die Grünen haben das bereits angekündigt. Eine allfällige Volksabstimmung würde wohl im Frühling 2021 abgehalten werden.

Jan Remund sieht gute Chancen, sie zu gewinnen. «Die meisten Leute brauchen den Flughafen Belp nicht», sagt er. Gleichzeitig fehle Geld für andere Investitionen. «Es kann nicht sein», sagt er, «in einer solchen Situation ein Luxusprojekt zu unterstützen, das niemand braucht – und das zudem klimaschädlich ist.»

Adrian Haas sieht es anders: Bernerinnen und Berner hätten den Flughafen in Volksabstimmungen schon mehrmals unterstützt, teilweise sehr deutlich wie 2006, als es um die Pistenverlängerung ging. Damals befürworteten fast 64 Prozent der Stimmenden den Kantonsbeitrag von 3 Millionen Franken.

Dass die aktuelle Klimadiskussion einen Abstimmungssieg schwieriger macht, liegt auf der Hand. Haas sagt aber, im Grunde stehe hier gar nicht die Klimafrage im Vordergrund: «Wer nicht ab Bern fliegt, fliegt ja trotzdem – nur ab Basel oder Zürich.»