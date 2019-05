Klimaschutz von unten ist eine Chance

Es ist deshalb zu begrüssen, dass die Stadtregierung von Bern nun ein eigenes Klimapaket geschnürt hat. Bern reiht sich damit in die Bewegung vieler Kommunen auf der Welt ein, die aus eigener Initiative Klimaschutz betreiben. So in den USA, wo gerade wegen der Massnahmen vieler Grossstädte und Bundesstaaten das Bild nicht derart schlecht aussieht – trotz «Kohlepräsident» Donald Trump.

Erfreulich ist vor allem, dass sich der Gemeinderat nicht auf dramatische, aber wirkungslose symbolische Gesten wie die Ausrufung eines Klimanotstandes beschränkt, sondern ein Paket konkreter Massnahmen vorlegt. Zwar haben die bürgerlichen Kritiker nicht ganz unrecht, wenn sie dem Gemeinderat vorwerfen, er treibe unter dem Titel Klimaschutz einfach eine bereits zuvor aufgegleiste rot-grüne Umweltpolitik weiter voran.

Nur ist schwer zu bestreiten, dass sowohl der Autoverkehr wie auch die Ölheizungen zumindest in der Schweiz zu den Hauptverursachern des CO2-Ausstosses gehören, der das Klima anheizt. Darüber hinaus gilt aber, dass der Gemeinderat eine Energie- und Verkehrspolitik vorantreibt, die von der mehrheitlich rot-grünen Wählerschaft der Stadt Bern gewünscht wird – und dies nicht nur wegen der Sorge um das Klima.

Wenn immer weniger Haushalte in der Stadt Bern ein eigenes Auto besitzen, dann liegt es zum Beispiel fast auf der Hand, die Zahl der Parkplätze zu reduzieren. Natürlich kann und soll der Autoverkehr nie komplett aus einer Stadt verschwinden, insbesondere Handwerker, Zulieferer und auch viele Kunden brauchen Parkplätze. Grundsätzlich aber gilt: In einer Stadt gibt es mit ÖV, E-Bike und Velo effizientere Verkehrsmittel als das Auto.