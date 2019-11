Klimajugend protestiert in der Innenstadt

Sie tragen ein grünes Stirnband, in der Hand halten sie Plakate: Klimajugendliche standen direkt am Eingang verschiedener Geschäfte in Bern. Der Kundschaft von Inter Discount, H&M oder Tally Weijl wollten sie so ins Gewissen reden. Denn der heutige Black Friday, an dem mit 20, 50 oder gar 70 Prozent Rabatt geshoppt werden kann, ist aus Sicht der Klimajugend «Konsumwahn» und schlecht für die Umwelt (lesen Sie hier, worum es der Klimajugend geht).

Ihr Einsatz kam nicht nur gut an. Ein Mann forderte die Protestierenden heraus und fragte, wie sie denn in die Innenstadt gekommen wären: «Etwa zu Fuss? Später fahrt ihr dann mit dem Auto wieder heim!» Die Jugendlichen wehrten sich, Autos kämen für sie sowieso nicht infrage. Es entsteht eine hitzige Diskussion. «Wir verurteilen ja nicht Sie, sondern die grossen, umweltschädlichen Firmen» wurde mit einem «Aber ihr profitiert ja von ihnen!» entgegnet.

Die Berner Sektion der Klimabewegung hat neben der Demo ab Mittag weitere unbewilligte Aktionen in der Innenstadt angekündigt. Dazu gehören sogenannte Die Ins. Dabei legen sich Protestierende vor den Läden auf den Boden und stellen sich tot. Zudem ist eine Menschenkette nach der Demo geplant, die von der Altstadt zum Bahnhof führen soll.

Der Artikel wird im Laufe des Tages aktualisiert.