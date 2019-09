Klimaforschung als Erfolgsmodell

Wenn am Montag die Universität Bern ihren Semesterbetrieb wieder aufnimmt, startet für einen Teil der Klimajugend die akademische Karriere. Doch was studiert man, wenn man sich im universitären Rahmen mit dem Klimawandel beschäftigen will? Die Antwort ist gar nicht so einfach. Die Universität empfiehlt auf Anfrage den Studiengang Nachhaltige Entwicklung. Dieser wird aber bloss als Nebenfach angeboten.