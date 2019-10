Kleindemos während Sessionen sollen erlaubt werden

Neu kann die Gewerbepolizei auch während der Sessionen Kundgebungen und Aktionen mit bis zu 15 Personen bewilligen. Allerdings darf die Aktion den Ratsbetrieb nicht mit Lärm oder anders stören. Auf dem Bundesplatz will die Stadt Bern aber nur noch Kundgebungen bewilligen, die eine nationale Bedeutung haben. Das heisst, sie sollen sich inhaltlich auf ein nationales Anliegen beziehen. Laut Gemeinderat sind das nationale politische Wahlkampagnen oder Kundgebungen beim Einreichen einer Initiative. Nationale Bedeutung kann eine Demonstration aber auch erreichen, wenn die Organisatorinnen und Organisatoren mindestens 1000 Teilnehmende erwarten.

Ausweitung des Demonstrationsrechts

Diese Bewilligungspraxis habe sich in den letzten drei Jahren bewährt und werde nun ins Gesetz überführt, sagt der Generalsekretär der Berner Sicherheitsdirektion, Martin Albrecht. Insbesondere das Demonstrationsverbot während Sessionen wurde bereits 2016 in einer Absichtserklärung zwischen dem Gemeinderat und einer Verwaltungsdelegation der Bundesversammlung in Form eines Pilotversuchs gelockert. Dass diese Praxis nun im Reglement festgehalten werde, sei letztlich eine Ausweitung des Demonstrationsrechts, sagt Albrecht.

Einschränkung der Versammlungsfreiheit

Die Stadträtin Lea Bill (GB) sieht das allerdings genau umgekehrt. Sie hatte vor sechs Jahren in einer Motion gefordert, dass das Kundgebungsverbot während der Sessionen aufgehoben werde. Nun ist sie vom vorliegenden Reglement enttäuscht. Bei den Kleindemonstrationen während der Sessionen seien viel zu wenig Personen zugelassen, und die Beschränkung auf Kundgebungen von nationaler Bedeutung empfindet sie als Einschränkung der Versammlungsfreiheit. «Der Bundesplatz ist immerhin ein öffentlicher Platz», sagt sie.