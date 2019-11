Eltern ärgern sich über unflexible Kitas

Am Frauenstreik forderten Hunderttausende Frauen bessere Bedingungen für die externe Kinderbetreuung. Doch trotz Kinderwagendemo: In der Stadt Bern geht es punkto Flexibilität des Betreuungsangebots nur langsam voran. Für manche Eltern geht es gar in die falsche Richtung: So kündigte die Stadt in einem Elternbrief kürzlich an, in der städtischen Kita in der Matte künftig keine Betreuungspensen unter 40 Prozent mehr zu dulden. Begründet wird die neue Regelung mit der «bindungsorientierten Betreuung» der Kinder. Die betroffenen Eltern sollen das Pensum ihres Kindes erhöhen «oder an anderer Stelle eine Betreuungssituation schaffen».