Kitas sollen Preise selber festlegen

Die Stadt Bern war Vorreiterin: Sie führte bereits 2014 das Gutscheinsystem für die Betreuung in Kindertagesstätten ein. Inzwischen hat der Kanton Bern nachgezogen, und nun ist es an der Stadt, ihr System der kantonalen Gesetzgebung anzupassen. Der Berner Gemeinderat hat das städtische Betreuungsreglement deshalb entsprechend geändert und schickt den Entwurf nun bis Ende November in die Vernehmlassung. Im neuen Jahr soll es vom Stadtrat behandelt und per August 2020 in Kraft gesetzt werden.