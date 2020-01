Kindergarten im Altersheim

Auf der Suche nach zusätzlichen Schulräumlichkeiten hat die Stadt Biel in einer Alterseinrichtung Räume angemietet. Dort werden ab Sommer 2020 Kindergärteler betreut.

Aufgrund einer stetigen Bevölkerungszunahme in den vergangenen Jahren braucht die Stadt Biel mehr Schulraum. Aktuell vordringlich ist Platz für Kindergartenklassen.

Nun hat die Stadt in einer Alterseinrichtung Erdgeschossräume für zwei Kindergartenklassen gemietet. In den oberen Stockwerken befinden sich Seniorenwohnungen. Die räumliche Nähe, so hofft man bei der Stadt, könnte auch den Austausch der Generationen fördern.