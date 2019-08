Kim Long: Das vietnamesische Restaurant schliesst

Die farbigen Lampions an der Flurstrasse im Breitsch sind Geschichte: Das vietnamesische Restaurant Kim Long im Breitenrainquartier schloss Ende Juli seine Türen. Dies kommunizierte das Team auf einem Zettel, den es an die verschlossene Türe heftete. «Wir bedanken uns bei unseren treuen Gästen. Bleiben Sie gesund und viel Glück im Beruf», heisst es darauf weiter. Damit geht ein weiteres Kapitel in der Geschichte der Quartierbeiz nach nur drei Jahren zu Ende.