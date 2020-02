Kilometerlanger Stau nach Unfall

Kilometerlang haben sich am Dienstagabend auf der A1 bei Schönbühl die Autos gestaut. Grund war eine Auffahrkollision, in die drei Fahrzeuge verwickelt waren. Das teilte die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mit.

Die drei Fahrzeuge waren kurz nach 18 Uhr unterwegs auf dem Überholstreifen in Fahrtrichtung Kirchberg, als es zwischen der Verzweigung Schönbühl und dem Rastplatz Hurst zum Unfall kam. Ein Lenker wurde dabei verletzt.