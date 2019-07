Kiesbranche wird nicht sich selber überlassen

Schmerzhafte Sanktionen

«Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen», sagt Grossrat Michael Köpfli (GLP). Dass der Austausch zwischen den involvierten Stellen verbessert werde, sei wünschenswert. Preisabsprachen und Kartelle dürften sich aber nicht lohnen. Unabhängig davon brauche es daher rasch griffige und abschreckende Sanktionsmassnahmen. «Unternehmen, welche sich nicht an die Spielregeln halten, sollen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nicht berücksichtigt werden», so Köpfli. Dies fordert er auch in einem Vorstoss, der im Grossen Rat noch nicht behandelt wurde.

Zudem sollen Unternehmen ihre Offerteneröffnungsprotokolle publik machen, wie das in anderen Kantonen bereits Pflicht sei. «Ohne entsprechende Daten ist eine wirksame Kontrolle nicht möglich», sagt er. Der Kanton Bern müsse Anreize setzen, damit sich Absprachen gar nicht mehr lohnen.

Laut Justizdirektorin Allemann prüfe man derzeit «einen breiten Fächer an möglichen Massnahmen» und werde gewisse Anpassungen vorschlagen. «Welche Massnahmen wir konkret weiterverfolgen, können wir derzeit noch nicht sagen.»

Im Fokus der Behörden

Nach Recherchen des «Bund» eröffnete die Wettbewerbskommission (Weko) 2014 ein Verfahren gegen mehrere Berner Kiesfirmen. Sie stiess auf Anhaltspunkte, dass es Preis- und Mengenabsprachen gab, Handelspartner diskriminiert wurden und illegale Verträge abgeschlossen wurden. Kurze Zeit später schaltete sich auch die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rates ein und gab der verwaltungsunabhängigen Finanzkontrolle den Auftrag, eine Sonderprüfung durchzuführen. Diese sollte zeigen, ob der Kanton zu teuer Kies einkauft. Im Februar 2019 büsste die Weko die Alluvia- und die Kästli-Gruppe mit insgesamt rund 22 Millionen Franken.Die beiden Firmen ziehen den Entscheid der Weko ans Bundesverwaltungsgericht weiter. Weitere Verfahren gegen andere Unternehmen sind noch hängig.