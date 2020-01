Kerze oder technischer Defekt

Ein technischer Defekt oder eine brennende Kerze könnten den Kirchenturm-Brand an Heiligabend in Herzogenbuchsee ausgelöst haben. Das teilte die Kantonspolizei Bern am Dienstag mit.

Wegen der grossen Zerstörung konnte sie die genaue Brandursache nicht abschliessend bestimmen. Der Sachschaden dürfte nach aktuellen Schätzungen mehrere Millionen Franken betragen, wie aus dem Communiqué hervorgeht.

Die reformierte Kirche von Herzogenbuchsee war an Weihnachten in Brand geraten. Die Innensanierung war erst im vergangenen Winter abgeschlossen worden.