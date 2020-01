Der Berner Freisinn will Bernhard Eicher ins Rennen um einen Gemeinderatssitz schicken. Das gab Christoph Zimmerli, Präsident der FDP Stadt Bern, am Montag an einer Medienkonferenz bekannt. Gleichzeitig teilte er mit, dass alle weiteren Interessierten ihre Bewerbung zurückgezogen haben: Die Stadträtinnen Vivianne Esseiva, Claudine Esseiva und auch Barbara Freiburghaus wollen nicht mehr in die Exekutive der Stadt. Auf Anfrage des «Bund» nennen alle drei das Bündnis mit der SVP als Grund.