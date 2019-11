Doch keine längeren Ladenöffnungszeiten

Am Samstag eine Stunde länger, vier Sonntagsverkäufe mehr pro Jahr - so sollten die Ladenöffnungszeiten im Kanton Bern liberalisiert werden. Doch der Regierungsrat will vorerst nichts mehr von einer Änderung wissen, die er vor ein paar Monaten noch in eine umfangreiche Vernehmlassung schickte.