Keine Gratis-Tampons an den Berner Schulen

Mit 76 zu 59 Stimmen hat der Grosse Rat ein Postulat von Maurane Riesen (PSA) abgelehnt. In allen öffentlichen Gebäuden stehe Toilettenpapier kostenlos zur Verfügung, sagte Riesen. Hingegen gebe es keine Gratis-Tampons und -Binden. Dabei handle es sich um einen Grundbedarf, der manche Mädchen und Frauen vor finanzielle Probleme stelle. Der Kanton Bern solle dem Beispiel der Stadt New York und mehrerer Länder folgen. 17 Rednerinnen und Redner ergriffen in einer emotionalen Debatte das Wort. Hinter den Vorstoss stellten sich die Ratslinke und die EVP. Noch immer werde die Menstruation in unserer Gesellschaft tabuisiert. Ginge es um ein männerspezifisches Anliegen, wäre längst Abhilfe geschaffen worden, mutmassten manche.