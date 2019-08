Kein Hochhaus für die Uni

Aktuell ist vorgesehen, dass mindestens ein Neubau entstehen soll. In einer ersten Etappe soll zudem eine unterirdische Parkanlage für rund 600 Velos gebaut werden. Anfang 2020 will der Kanton Bern einen Architekturwettbewerb ausschreiben, Ende desselben Jahres soll eine Jury, in der auch Quartierbewohner vertreten sind, das Siegerprojekt küren. Verläuft alles nach Plan, erfolgt der Spatenstich 2026. Die Bauzeit ist auf vier Jahre angelegt. Dies geht aus einer Medienmitteilung der kantonalen Bau-, Verkehrs und Energiedirektion hervor.

Quartier bestimmt mit

Die weiteren Eckdaten des Projekts sind jedoch noch unsicher: Das Kostendach ist auf 255 Millionen Franken festgelegt. Denkbar ist, dass mehrere neue Gebäude auf dem Muesmatt-Areal gebaut werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dabei in schützenswerte Bausubstanz eingegriffen wird. Schliesslich wird sich zeigen, ob die Umgestaltung mit der bestehenden Überbauungsordnung in Einklang zu bringen ist. Falls nicht, müsste das Stadtberner Stimmvolk über eine Änderung befinden.

Vieles hängt daher davon ab, welches Projekt den Wettbewerb gewinnt. «Für uns war und ist wichtig, dass wir die Anliegen der verschiedenen Akteure von Anfang an miteinbeziehen», sagt Beat Keller, Abteilungsleiter Immobilienmanagement beim Kanton Bern. Das Projekt müsse auf die Bedürfnisse der Universität ausgelegt sein, aber auch Anliegen der Länggass-Bewohner berücksichtigen. Dabei sei die Gestaltung des Aussenraumes zentral.

Die ursprüngliche, vor drei Jahren kommunizierte Projektskizze wurde daher justiert. Damals war noch ein 40 Meter hohes Hochhaus in der Arealmitte angedacht. Nun darf nur noch maximal 30 Meter hoch gebaut werden. Auch der Bau zusätzlicher Veloparkplätze wurde laut Keller von Quartierbewohnern angeregt.

Kein «Riegel»

Im Länggassquartier kommen die Pläne von Kanton und Universität Bern gut an. «Wir konnten unsere Anliegen einbringen, und diese wurden bislang auch berücksichtigt», sagt Daniel Blumer, Geschäftsführer der Quartierkommission Länggasse-Engehalbinsel.

Die Universität sei für die Entwicklung des Quartiers zentral. Umso mehr müsse sich das Vorhaben in die Länggasse integrieren. «Wir wünschen uns ein durchlässiges Projekt, das auch Leute aus dem Quartier nutzen können.» So solle kein «Riegel» gebaut werden, vielmehr müsse das Areal möglichst frei zugänglich sein. Dazu gehöre auch, dass die öffentlichen Teile der Gebäude allen zur Verfügung stünden. «Beim Hauptgebäude auf der Grossen Schanze, beim Platanenhof der Uni­tobler und auch bei der Mittelstrasse hat dies funktioniert», so Blumer.