Kapo Bern verteilt Busse an Stormtrooper

Zwei Polizisten der Kantonspolizei Bern gehen ihrer Arbeit nach, als einer von ihnen plötzlich ein Star-Wars-Raumschiff auf dem Bundesplatz entdeckt. Umgehend stellen die Beamten die Stormtrooper zur Rede und weisen sie daraufhin hin, dass das parkieren auf dem Bundesplatz verboten ist. «This is not the parking spot you are looking for», sagt einer der Polizisten in gebrochenem Englisch. Dies sind die Anfangsszenen eines witzigen und aufwendig produzierten Weihnachtsvideos der Kapo Bern.