Was tun, wenn daheim die Spirale der Gewalt sich dreht?

Auch wenn sie meist nicht direkt in den Streit involviert sind: Unter den Auswirkungen von häuslicher Gewalt leiden Kinder und Jugendliche besonders stark. Deshalb haben die Kantone Bern und Freiburg «im Kampf gegen häusliche Gewalt zusammengespannt», wie es am Dienstag an einer Medienkonferenz in Bern hiess. Das Resultat ist die zweisprachige Wanderausstellung «Stärker als Gewalt / Plus fort que la violence». Bis zum 19. September ist sie im Gymnasium Kirchenfeld in Bern zu sehen.