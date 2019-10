Keine Plakate mehr an Brückengeländern

In Thun ist Schluss mit Werbebannern an den Brücken der Innenstadt: Nach dem Thuner Statthalter hat auch der Kanton Bern das Aufhängen von Werbung an Brückengeländern untersagt. Dieser Entscheid wird rechtskräftig, weil ihn der Thuner Gemeinderat nicht anfechten wird.