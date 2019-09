Rösti passt nicht ins Bild der SVP

Ob Schmutzkampagnen, geschönte Statistiken oder Fotomontagen – im Wahlkampf greift so manche Partei tief in die Trickkiste. Aber der «Bund» schaut genau hin. Und so bleibt uns auch nicht verborgen, dass an diesem Bild etwas nicht stimmen kann.

Es geht um ein Inserat, das in der «Bund»-Print-Ausgabe vom Donnerstag erschienen ist. Ein Foto zeigt Nationalratskandidatinnen und -kandidaten der Berner SVP. Es entstand anlässlich der Delegiertenversammlung Ende August in Sattel im Kanton Schwyz. Aufgereiht stehen sie da, geeint in ihrem Kampf für eine freie und sichere Schweiz. Sie wirken unverkrampft, beinahe lässig. Die Sonne verleiht Haut und Häuptern einen goldenen Glanz. Nur einer scheint hier nicht so ganz hinzupassen: Albert Rösti.