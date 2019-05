Klimastreik auf Wanderschaft

Durch die dezentralen Demos wollen die Organisatoren auch die ländliche Bevölkerung ansprechen. «Klimawandel ist ein globales Thema, aber die Auswirkungen sind eben auch lokal», sagt Dyami Häfliger, Mitorganisator in Langenthal. «Wir wollen das Thema in die Gemeinde bringen und die Leute vor Ort abholen.» Er hofft, insbesondere Schülerinnen und Schüler anzusprechen. «Ob es in Langenthal 20 oder 200 Personen sein werden, können wir nicht abschätzen», sagt er.

Der Zeitplan der Streikgruppen ist relativ straff: In Langenthal beginnen sie um 9 Uhr, in Burgdorf um 10 Uhr. In Köniz und Thun gehen die Leute ab 10: 30, in Münsingen ab 10:45 auf die Strasse. Danach wollen die Organisatoren die Teilnehmer auf den Helvetiaplatz nach Bern lotsen. Dort beginnt zu symbolischer Stunde, nämlich um fünf vor zwölf, die Grossdemo. Der Abschluss-Streik findet um 16 Uhr in Biel statt.