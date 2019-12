Kirchturm brennt erneut, zwei Häuser evakuiert

Gar von Einsturzgefahr spricht Regierungsstatthalter Marc Häusler: «Wir hoffen, dass das Feuer im Kupferdach Löcher einbrennt, damit das Wasser endlich reinkommt. Die Feuerwehrleute können nach wie vor nur von draussen löschen», wird er vom «Blick» zitiert. Zwei Einfamilienhäuser in der unmittelbaren Umgebung seien vorsorglich evakuiert worden. «Die Leute konnten sich aber selber an einem anderen Ort unterbringen», so Häusler.

Brand schien bereits unter Kontrolle

Erstmals war der Kirchturm am Dienstagmorgen in Brand geraten. Es rückten mehr als 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren Buchsi-Oenz, Thunstetten und Langenthal aus. Verletzt wurde niemand, es entstand aber ein erheblicher Sachschaden, wie die Kantonspolizei am Nachmittag mitteilte. Zur Brandursache kann sie noch keine Angaben machen, die Ermittlungen wurden aufgenommen.