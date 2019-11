Der Bieler Messerangreifer wurde im Warenhaus überwältigt

Ein Unbekannter hat am frühen Mittwochabend an der Brüggstrasse in Biel einen Mann mit einer Stichwaffe angegriffen und schwer verletzt (so hat der «Bund» gestern Abend über den Vorfall berichtet). Wenig später bedrohte der mutmassliche Täter in einem Warenhaus mehrere Personen, wie die die Regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei nun am Donnerstag mitteilten. Mitarbeitende des Sicherheitsdienstes konnten den Mann überwältigen. Wie die Online-Seite der «Berner Zeitung» berichtet, soll sich der Vorfall offenbar im Warenhaus Manor ereignet haben.